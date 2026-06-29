Non solo Rios per la mediana: Napoli interessato a un 2002 del Tottenham

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Per sostituire il partente Anguissa, il Napoli vuole un centrocampista giovane: oltre a Rios, piace Pape Matar Sarr, classe 2002.

Il Napoli dovrà muoversi anche a centrocampo nel corso di questa finestra estiva di calciomercato. Questo perché André-Frank Zambo Anguissa sembrerebbe pronto a lasciare il club azzurro e certamente andrà sostituto. Quali sono i nomi? Li fa l'edizione odierna de Il Mattino:

"Anche Richard Rios (2001) e Pape Matar Sarr (2002) sono calciatori che il Napoli osserva con interesse per rispondere alla cessione di Anguissa. Con Zambo che saluta, l’età media della rosa napoletana scende sempre più. Calciatori già esperti ma con qualche anno in meno che possono dare vita a un lustro importante da qui al 2031 e oltre".