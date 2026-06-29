Il Napoli ha scelto il nuovo portiere: tutto dipende dall'addio di un azzurro

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In difesa, invece, il nome forte resta Mario Gila: la Lazio non fa sconti. Occhio a Khalaili per la fascia destra.

Tra i pali, molto dipenderà dal futuro di Vanja Milinkovic-Savic e di Alex Meret. Il nome che piace, se parte uno dei due, è quello di Matej Kovar, profilo seguito da tempo e considerato adatto a un Napoli che vuole alzare il livello anche nella costruzione dal basso. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

Calciomercato Napoli, il punto sulla difesa

In difesa, invece, il nome forte resta Mario Gila: la Lazio non fa sconti, anche perché una percentuale importante dell’eventuale cessione spetterebbe al Real Madrid, ma il centrale spagnolo è uno dei profili che mettono d’accordo area tecnica e allenatore. A destra, alle spalle di Giovanni Di Lorenzo, restano vive le piste Khalaili e Dodo, con caratteristiche diverse ma una stessa esigenza: dare ad Allegri un’alternativa vera sulla fascia. Sull’iraniano, ha intensificato la concorrenza l’Inter.