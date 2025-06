Napoli-Chiesa, c'è l'apertura: pur di tornare in Italia si ridurrà l'ingaggio

Non solo Ndoye e gli altri nomi che circolano ogni giorno accostati al Napoli. Il club partenopeo valuta varie opportunità e resta sempre in piedi anche la pista che porta a Federico Chiesa che avrebbe costi più contenuti per quanto riguarda il cartellino. Inoltre - come riferisce l'esperto di mercato Nicolò Schira - l'attaccante italiano, che vuole tornare in Serie A, è pronto a ridursi il proprio stipendio.

L'ex juventino attualmente ha un contratto da 7,5mln di euro a stagione, ma pur di trovare la migliore soluzione per trovare continuità è disposto ad un taglio. Il giocatore ha anche già dato la sua disponibilità ad unirsi al Napoli che già da tempo ha mostrato interesse ai suoi rappresentanti, riferisce l'esperto di mercato.