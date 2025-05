Napoli-De Bruyne, il viaggio della moglie, tempi e costi dell'operazione: le ultime

Il Napoli sogna in grande e punta a Kevin De Bruyne. Un’idea nata sottotraccia, coltivata per quasi due mesi da Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, che lavorano senza clamore tra Italia e Inghilterra per quello che potrebbe essere un colpo storico. Il centrocampista del Manchester City rappresenterebbe un’operazione alla Higuain o addirittura da “Cristiano Ronaldo” per prestigio. L’idea è un contratto biennale con opzione per un terzo anno, da top player, 8 milioni e bonus alla firma a stagione, che dia a De Bruyne le chiavi del centrocampo partenopeo.

Il belga ha ricevuto offerte, anche dalla MLS (Chicago Fire), ma vuole restare ai vertici del calcio europeo. Il Liverpool è stato accostato, ma senza trattativa reale. Napoli è la pista più concreta: la moglie ha già visitato la città. Ha cercato di capire luoghi, zone e immobili dove vivere con Kevin e coi figli. La dirigenza azzurra ci crede e spinge forte, ma prima il giocatore vuole chiudere la sua esperienza al Manchester City.

I tempi? Non questa settimana, De Bruyne vuole chiudere al meglio l'avventura al Manchester City e poi decidere il futuro. Nessun aggiornamento immediato, ma la trattativa prosegue con determinazione. A riportarlo è Tuttomercatoweb.