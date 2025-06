Chiariello: "Non ricordo un'estate così. Se davvero prendono questi 9, buon divertimento!"

vedi letture

Nel suo editoriale per Radio Crc, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato delle trattative avviate e dello scenario finale del calciomercato del Napoli: "C'è grande lavoro per il ds Giovanni Manna, come mole di lavoro non è secondo a nessuno. De Bruyne, Marianucci, Milinkovic-Savic, Juanlu Sanchez, Beukema, Musah o chi per esso, Nunez, Ndoye e Lang. Due li abbiamo portati a casa, il terzo Lang pare probabile, gli altri sono da vedere ma sono tutte trattative che il Napoli sta portando avanti.

Ma avete sentito bene la lista? Faccio una pausa, mi manca il fiato. E' troppo anche per i sogni. Non ci risvegliate in questo momento, una campagna acquisti del genere io non la ricordo. Se a Conte vengono consegnati davvero questi 9 nomi, o similari, non mi resta che dire: buon divertimento a tutti perché ci divertiremo assai. E' prematuro, perciò teniamo piedi per terra, aspettiamo, senza trionfalismi, ma sono nomi e trattative con i giocatori che vogliono il Napoli e già questo mi rende orgoglioso di questa società, questo tecnico, questo ds, questo Napoli".