Napoli-Ndoye, Romano: "Bologna sogna di trattenerlo, lui è tentato dalla Premier"

Nonostante i tentativi di affondo, né il Napoli né il Nottingham Forest sono riusciti a convincere il Bologna a cedere Dan Ndoye. A fare il punto sullo svizzero è Fabrizio Romano, che sul suo canale Youtube spiega come il club rossoblù abbia respinto le ultime offerte arrivate, confermando la volontà di trattenere l’esterno svizzero.

Tuttavia, la pressione della Premier League si fa sentire: Ndoye è fortemente attratto dalla possibilità di trasferirsi in Inghilterra “Il sogno del Bologna è trattenerlo, ma il giocatore è molto tentato dalla Premier. Serve un’offerta davvero importante per farlo partire perchè in questo momento in club non ha bisogno di vendere, ha una buona situazione economica" spiega Romano.