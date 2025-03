Napoli su Bertola, ds Spezia: "Non ha firmato con nessuno. E con la A cambierebbe tutto"

Il direttore sportivo dello Spezia, Stefano Melissano, in un’intervista rilasciata al Secolo XIX fra i tanti temi affrontati è tornato a parlare di uno dei gioielli di casa ligure come il difensore Nicolò Bertola, centrale classe 2003 finito nel mirino di numerose squadre di Serie A - Inter, Juventus, Napoli e Atalanta su tutte – ingolosite dal contratto in scadenza in estate, spiegando di non essersi ancora rassegnato a perderlo a parametro zero.

“Ho parlato con il suo agente anche di recente, non c’è contezza che abbia firmato per qualcuno ad oggi, abbia cioè già preso un impegno - spiega il ds aquilotto -. Vedremo a fine stagione cosa succederà, e soprattutto che tipo di categoria giocheremo. La Serie A sposterebbe molte delle idee di tanti giocatori ed anche il loro futuro”.