Napoli su Dragusin? L'agente: "Vuole giocare, ma ora è prematuro parlare di un addio"

L'agente di Radu Drăgușin, Florin Manea, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del portale inglese 'Football Italia': "Nessun giocatore è felice se gioca poco... ma lui vuole lottare per il suo posto. Vedremo quante partite giocherà e valuteremo più avanti, al momento è prematuro pensare a un trasferimento".

Due giorni fa Manea si era espresso così: “Io non ho parlato con nessuno e non credo che il Tottenham voglia lasciarlo andare. Radu è concentrato e vuole giocarsi le sue chance con gli Spurs. Ho visto anch’io le notizie, ma – ripeto – non ho sentito nessuno. Ci piace che tante squadre lo seguano, ma anche alle altre che mi hanno chiamato ho detto che – ad oggi – non siamo interessati”.