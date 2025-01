Napoli su Garnacho? Amorim: "Difficile fare previsioni, io sono contento di averlo con me"

Ieri Ruben Amorim ha parlato dell'interesse manifestato da Napoli e Chelsea per l'argentino Alejandro Garnacho, attaccante del Manchester United. Intervistato da TNT Sports, il tecnico ha dichiarato: "Sono molto felice di avere Garnacho a disposizione per la partita di domani (stasera in Europa League contro la Steaua, ndr). Sta progredendo notevolmente. È un giovane di grande talento e lavorare con ragazzi come lui è davvero stimolante. Questi sono i giocatori che motivano gli allenatori a migliorare la squadra, perché si può prevedere un loro ulteriore sviluppo.

Per quanto riguarda il futuro, nel calcio è difficile fare previsioni, soprattutto in queste circostanze. Ma non voglio distogliere l'attenzione dalla partita. Sono davvero contento che Garnacho scenda in campo domani."