Napoli su Pongracic? No, sono altri due i club di A più caldi per il centrale del Lecce

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Marin Pongracic, uno dei tanti difensori accostati al Napoli, potrebbe essere lontano dal Lecce. Secondo quanto riportato da Sky Sport il Bologna e la Fiorentina hanno messo gli occhi sul centrale giallorosso, che nell'ultima stagione è stato un titolare inamovibile con D'Aversa prima e Gotti poi, tanto da convincere il commissario tecnico della Croazia a portarlo all'Europeo.

Sondaggi in corso.

Nelle prossime settimane i due club potrebbero farsi avanti ufficialmente per chiedere informazioni per il centrale, che non deciderà comunque prima della fine di Euro 2024, visto che per il momento è concentrato sulla sua Nazionale, dopo aver giocato tutta la partita contro la Spagna all'esordio ed essere rimasto in panchina ieri contro l'Albania. Lunedì prossimo la sfida contro l'Italia, con i croati che, in caso di sconfitta, potrebbero già salutare la competizione.