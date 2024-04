Napoli su Retegui, Gilardino: "Ha margini di crescita importanti, deve fare bene per l'Europeo"

Mateo Retegui del Genoa è il nome nuovo per l'attacco del Napoli. Di lui ha parlato Alberto Gilardino

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore del Genoa ha dichiarato: "Retegui? L’aneddoto del Mondiale del 1982 preparato qui (la nazionale fece il ritiro ad Alassio prima di vincere il Mondiale), anno in cui sono nato, poi sono stato qui ad Alassio e torno da allenatore del Genoa, credo molto nel destino e nelle cose che accadono non per caso. E’ bello ed è particolare la giornata di oggi. Mateo ha margini di crescita importanti, deve far bene in questo finale di stagione e trovare la via del gol per fare un Europeo con la maglia azzurra da protagonista“.