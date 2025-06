Ndoye-Beukema cari, Gazzetta: il Napoli non vuole sprecare soldi

"Il Napoli ha i soldi per orientarsi altrove, non intende sprecarli per impazienza e men che meno per ansia". Così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sulla super valutazione del Bologna per Ndoye e Beukema, obiettivi dichiarati del club. Distanza eccessiva tra le parti.

Il Bologna valuta 45 milioni l'esterno svizzero e Beukema 35. Totale: 80 milioni di euro. Il Napoli si è spinto sino al 25 milioni per Ndoye, arriverebbe a trenta ma con fatica; e quanto a Beukema, che pure interessa sul serio, il tetto sarebbe stato fissato intorno ai 20 milioni di euro.