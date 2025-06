Ndoye-Beukema vogliono il Napoli: potrebbero spingere il Bologna all’accordo

Ndoye e Beukema hanno raggiunto l'accordo con il Napoli ma costano tanto, troppo, per il club azzurro. Magari proprio loro potrebbero spingere il Bologna a rivedere le proprie richieste come scritto questa mattina dal Corriere del Mezzogiorno.

"Il focus da tempo è su Sam Beukema e Dan Ndoye. Per entrambi c’è l’intesa di massima: una proposta di 2,5 milioni di euro per il difensore e un ingaggio da 3 milioni per l’ala. Il primo round con il Bologna non è andato benissimo, l’accordo è lontano ma fa parte del gioco del calciomercato. L’entusiasmo di entrambi i giocatori di trasferirsi al Napoli può spostare l’inerzia della trattativa, le parti ne sono consapevoli ma ognuno fa i suoi interessi".