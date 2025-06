Simeone, spunta il Siviglia: l’attaccante ha aperto alla destinazione

vedi letture

Il Siviglia guarda in Serie A per rinforzare il proprio attacco e mette nel mirino Giovanni Simeone. L’attaccante argentino del Napoli, riferisce Sky Sport, è uno dei profili graditi dal club andaluso. Il nuovo allenatore degli spagnoli, Almeyda, lo aveva lanciato da ragazzo al Banfield e ora lo vorrebbe ritrovare in Spagna.

Da parte del calciatore c’è apertura alla destinazione. Al momento, però, si tratta solo di un interesse preliminare, non ancora sfociato in una vera e propria trattativa. Nel corso dell’ultima stagione, in cui ha trovato poco spazio alle spalle di Lukaku, l’attaccante argentino ha collezionato 2 gol e 2 assist in 33 presenze.