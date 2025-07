Ndoye-Napoli, c'è la frenata! Mediaset: "Affare congelato, il motivo"

La doppia trattativa tra Bologna e Napoli rischia di spezzarsi a metà. Se Sam Beukema è sempre più vicino e il club azzurro è al lavoro per chiudere l'affare in questa settimana, c'è da registrare un rallentamento per Dan Ndoye. Preso Noa Lang, Antonio Conte aveva indicato nell'olandese il secondo rinforzo sull'esterno offensivo ma al momento c'è distanza sia con i rossoblù, una decina di milioni tra richiesta e offerta (e l'eventuale inserimento di Zanoli non cambierebbe di molto le carte in tavola), che col giocatore, che chiede 5 milioni di stipendio. Quindi la trattativa si può considerare congelata anche se non tramontata visto che nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti. Lo riporta la redazione mercato di Sportmediaset.

Ndoye, anni 24, è cresciuto molto in questa stagione. Ha segnato 9 gol, di cui 8 in campionato, più quello decisivo in finale di Coppa Italia contro il Milan. Al Napoli piaceva già da gennaio. Conte apprezza le sue doti atletiche e tecniche. Ndoye è un esterno completo che fa tutta la fascia ed è molto utile anche in fase difensiva. Può giocare sia a destra che a sinistra. Ha resistenza, fisicità, velocità. Ha segnato anche al Napoli di tacco al Dall'Ara. Era andato in gol anche lo scorso anno al Maradona. Ore calde per il suo arrivo.