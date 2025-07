Ndoye-Napoli, giovedì giorno decisivo: in ballo un altro giocatore

vedi letture

Oltre a Lang del Psv, ormai ad un passo e in attesa dell'ok per volare in Italia per le visite mediche, è destinata a diventare vivacissima anche la storia che riguarda Dan Ndoye, 24 anni, esterno offensivo al top nella lista di gradimento del Napoli. Il Bologna, il suo club, attende la scadenza della clausola di Lucumi (giovedì) e nel frattempo sta definendo la cessione agli azzurri di Sam Beukema. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola che fa capire una cosa: il Bologna non può cedere tutti i suoi pezzi pregiati e quindi se Lucumì resterà, allora l'esterno svizzero potrà essere ceduto.

Ndoye, anni 24, è cresciuto molto in questa stagione. Ha segnato 9 gol, di cui 8 in campionato, più quello decisivo in finale di Coppa Italia contro il Milan. Al Napoli piaceva già da gennaio. Conte apprezza le sue doti atletiche e tecniche. Ndoye è un esterno completo che fa tutta la fascia ed è molto utile anche in fase difensiva. Può giocare sia a destra che a sinistra. Ha resistenza, fisicità, velocità. Ha segnato anche al Napoli di tacco al Dall'Ara. Era andato in gol anche lo scorso anno al Maradona. Ore calde per il suo arrivo.