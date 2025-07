Ndoye-Napoli, Sky: ancora niente accordo! Non si escludono vecchie e nuove piste

Dopo l’acquisto ormai definito di Noa Lang, il Napoli cerca un altro esterno offensivo per completare il reparto con una doppia coppia sulle corsie. Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24: “C’è ancora un po’ da lavorare per Dan Ndoye, ancora non è stato raggiunto l’accordo con il ragazzo. Abbiamo detto che questo weekend serviva a raggiungere l’accordo almeno col giocatore sull’ingaggio, perché poi si poteva fare leva con il Bologna, utilizzando esattamente lo stesso schema che era stato utilizzato per Beukema.

Quindi ancora non c’è l’accordo definitivo con Ndoye, quindi non escludiamo che in futuro se il Napoli non dovesse ancora trovarlo non possa fare anche un giro d’orizzonte. Magari potrebbe andare a riallacciare alcuni fili, tipo quelli di Antonio Nusa e Federico Chiesa. Magari potrebbe anche cercare altri profili in giro per l’Europa, una volta che la stagione poi inizierà ufficialmente con i ritiri ci saranno anche delle opportunità da andare a cogliere. Intanto il Napoli continuerà certamente a lavorare su Ndoye”.