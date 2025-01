Ndoye, Sky annuncia: "Ha deciso di restare fino a giugno, non lascerà Bologna"

Dan Ndoye non si sposterà in questo mercato di gennaio. L'esterno del Bologna ha espresso la volontà di rimanere a Bologna almeno fino a giugno. Lo annuncia Sky Sport svelando la decisione del giocatore e che rappresenta una buona notizia per Italiano ed il club rossoblù che punta a confermarsi nelle coppe europee.

Il classe 2000 ne ha già parlato col suo entourage, facendo un punto su quale sia la strada migliore da prendere in futuro, decidendo di restare a Bologna, dove si trova benissimo. Proseguirà dunque almeno fino a fine stagione, a prescindere da quali saranno le offerte che arriveranno in questi giorni mentre su Orsolini nelle ultime ore c'è il pressing del Milan.