Ngonge, il ds Manna lavora all'addio: spunta un club italiano

Sono tanti i giocatori del Napoli pronti a salutare. Tra questi c'è anche Cyril Ngonge che quest'anno ha avuto davvero poco spazio e ha segnato solo due gol in Coppa Italia contro il Palermo. Ne parla, del suo futuro, il quotidiano Tuttosport oggi in edicola.

"Ngonge scalpita per ritrovare spazio e tornare protagonista. Il d.s. Manna è già al lavoro per provare a individuare la soluzione giusta. Con tutta probabilità in prestito con diritto di riscatto. Difficile recuperare i 19 milioni spesi nel gennaio 2024. Una strada conduce al Torino, il belga potrebbe ritrovare la fiducia mai davvero concessagli da Conte".

