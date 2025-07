Ngonge-Torino, Tuttosport: il belga vuole tornare da Baroni, c'è un nodo da sciogliere col Napoli

Il Torino ha messo nel mirino Cyril Ngonge, attaccante belga in uscita dal Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i granata sono in vantaggio nella corsa al giocatore, grazie soprattutto alla presenza di Marco Baroni in panchina: l’allenatore che ha già lavorato con Ngonge ai tempi del Verona, instaurando un buon rapporto con lui. Il calciatore vedrebbe quindi di buon grado una nuova collaborazione con il tecnico, fattore che potrebbe spingere la trattativa verso una conclusione positiva per il club piemontese.

Tuttavia, il nodo principale resta la formula del trasferimento. Il Torino propone un prestito con diritto di riscatto, mentre il Napoli preferirebbe inserire un obbligo di riscatto per rendere più certa l’operazione. Le cifre su cui le due società stanno discutendo si aggirano intorno al milione di euro per il prestito oneroso, con un riscatto fissato tra i 7 e gli 8 milioni. Anche il Bruges ha mostrato interesse per Ngonge, ma per ora i granata restano in pole position. Serviranno ulteriori incontri tra le parti per trovare l’intesa definitiva e sbloccare il trasferimento.