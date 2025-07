Noa Lang e Beukema, Sky: operazioni non a rischio! Per ora niente visite: il motivo

vedi letture

Noa Lang, ala del Psv Eindhoven e Sam Beukema, difensore del Bologna, a breve potrebbero diventare due nuovi calciatori del Napoli. Gli ultimi aggiornamenti sulle trattative li riferisce ai microfoni di Sky Sport 24, Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky: “Per Noa Lang e Beukema non ci sono più problemi, si discute sui dettagli e sulle modalità di pagamento, ma l’accordo è totale su entrambi. Non si sono sorprese all’orizzonte, non si vedono particolari difficoltà che il Napoli deve superare.

Perché non arriva ancora l’ufficialità? Da quello che abbiamo capito, il Napoli non intende fare le visite mediche ai giocatori in questo periodo. I calciatori sono in vacanza, quindi cercherà di far fare le visite armonizzandole con l’inizio della stagione. Quindi pochi giorni prima dell’inizio della stagione ufficiale, ossia della partenza del ritiro, si faranno le visite mediche e arriverà la firma del contratto con le ufficialità. Non sono operazioni a rischio".