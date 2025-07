Noa Lang è del Napoli: completato anche scambio documenti, le ultime

Il terzo acquisto dell'estate del Napoli, dopo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, è ormai cosa fatta. Si tratta, come vi raccontiamo da tempo, di Noa Lang del Psv. L'accordo tra le parti c'è da giorni per circa 28mln di euro comprensivi di bonus più il 10% sulla futura rivendita. Da giorni le parti stanno formalizzando l'affare ed anche da questo punto di vista l'operazione può ritenersi completata.

Lo scambio di documenti infatti è stato ultimato. Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, tutti i documenti sono stati firmati e quindi ora evidentemente si attendono solo le visite mediche per l’ufficialità. Noa Lang sarà il terzo colpo dell'estate, in attesa di un'accelerata anche per le altre trattative impostate dal Napoli, a partire da Sam Beukema, ma anche Juanlu Sanchez del Siviglia e Dan Ndoye del Bologna.

