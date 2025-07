Noa Lang-Napoli, arrivate anche le firme: manca solo l’annuncio

vedi letture

Noa Lang ha firmato con il Napoli. L'ala sinistra olandese, classe '99, ha firmato il contratto che lo legherà al club partenopeo e campione d'Italia. In seguito all'arrivo in Italia e a Roma, a Villa Stuart, l'ormai ex PSV Eindhoven ha sostenuto le visite mediche in mattinata e si è lasciato andare anche a foto e ad autografi di tifosi presenti sul posto.

25 milioni di euro più 2 di bonus, il costo dell’operazione. Secondo le informazioni riportate da Sky Sport, il club olandese mantiene comunque il 10% sulla futura rivendita. Ormai è solo questione di tempo per assistere all'ufficialità di Noa Lang come nuovo giocatore del Napoli.