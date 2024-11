Non solo il Napoli su Fagioli: interesse del Marsiglia, primi contatti con De Zerbi

Potrebbe essere già finita l'avventura alla Juventus di Nicolò Fagioli. Il centrocampista italiano sta trovando poco spazio nella scacchiera di Thiago Motta che gli sta preferendo Locatelli nel ruolo di play. Nella stagione in corso infatti il ragazzo ha collezionato sì 14 presenze fra campionato e Champions League ma complessivamente ha disputato poco più di 600 minuti, per la pressione 656. Una media di poco più di un tempo a partita. Poco per un giocatore che è considerato fra i più promettenti e viene considerato molto da Luciano Spalletti.

Possibile cessione a gennaio

Per questo motivo che la società sarebbe disposto a sacrificarlo sull'altare del mercato. Cristiano Giuntoli avrebbe deciso di lasciar partire il calciatore per finanziare poi eventuali entrate che serviranno a puntellare una rosa per il momento anche falcidiata dagli infortuni. Fagioli ha comunque estimatori sia in Italia (ad esempio il Napoli) che all'estero e in Ligue 1 potrebbe essere una destinazione.

Contatti con De Zerbi

In Francia infatti ci sarebbe l'interesse dell'Olympique Marsiglia allenato da De Zerbi. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sarebbero stati i primi contatti proprio con il tecnico. La valutazione del centrocampista sarebbe sui 25-30 milioni di euro e chissà che la trattativa non possa prendere quota.