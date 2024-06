Non solo l'Arabia per Anguissa, CdM: "Piace alla Juve, il Napoli non esclude la cessione"

Non solo sirene arabe per Frank Zambo Anguissa, il centrocampista del Napoli piace anche in Italia alla Juventus e non solo.



Non solo sirene arabe per Frank Zambo Anguissa, il centrocampista del Napoli piace anche in Italia alla Juventus e non solo. Lo scrive nell'edizione di oggi il Corriere del Mezzogiorno.

"Dalla Francia rimbalza anche la voce che alcuni club arabi avrebbero messo gli occhi su Anguissa. In particolare l’Al-Nassr, secondo le informazioni raccolte dal portale francese Footmercato, sarebbe interessato al centrocampista azzurro, arrivato in Italia nell’estate del 2022. Il camerunense, però, è sotto contratto con gli azzurri fino al 30 giugno del 2025 e nell’accordo tra le parti, secondo quando rileva il portare francese, c’è una clausola rescissoria valida per l’estero di 45 milioni di euro. Il calciatore ha estimatori anche in Italia: su tutte la Juventus (come vi abbiamo raccontato in esclusiva su TuttoNapoli) e non è escluso che il Napoli possa cedere il calciatore al migliore offerente".