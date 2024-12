Non solo un difensore: occhi su un ex centrocampista della Fiorentina

Come noto il Napoli, non solo per via dell'infortunio di Alessandro Buongiorno, dovrà muoversi per aggiungere un nuovo difensore centrale al pacchetto arretrato a disposizione di Antonio Conte. Mentre la società porta avanti le varie trattative e valuta il profilo più adeguato, c'è spazio anche per pensare al centrocampo.

Il tecnico salentino ha chiesto un uomo in più in mezzo al campo da aggiungere alle rotazioni, un profilo di calciatore che sia un ripulitore di palloni e che possa mettere muscoli e corsa al servizio della squadra. Secondo La Gazzetta dello Sport il nome giusto potrebbe essere quello di Edimilson Fernandes, svizzero di proprietà del Brest con un passato anche alla Fiorentina in Serie A.