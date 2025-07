Nunez, il Napoli non può accontentarlo sull'ingaggio senza Decreto Crescita

vedi letture

Darwin Nunez è distante. Piace tanto ma costa troppo. Lo scrive il Corriere dello Sport con focus sulla trattativa ricordando che nel mirino del Napoli c'è anche Lucca dell'Udinese. Distanza significativa anche con l’attaccante uruguayano, 26 anni e la corte dell’Al-Hilal sullo sfondo (nel mirino anche Kean), nonostante la voglia e l’entusiasmo di lavorare con Conte: in questo momento, in euro, il suo ingaggio è da 5,5 milioni più bonus a stagione fino al 2027, mentre la richiesta è di 6. Il Napoli, dal canto suo, è disposto a offrire un po’ meno, anche perché non potrà usufruire dei benefici del Decreto Crescita. Insomma: verosimilmente, per trovare il doppio accordo serve tempo. Ma urge un’accelerata dall’Inghilterra, altrimenti la pista si sbriciolerà.

Sono diversi i due attaccanti, Lucca e Nunez, i due principali obiettivi del Napoli per il reparto offensivo. Lucca ha segnato 12 gol nell'ultimo campionato di Serie A, Nunez invece ha vissuto un'annata difficile anche se il rendimento totale al Liverpool non è stato del tutto negativo: 40 gol in tre anni. Ma pesa l'investimento dei Reds: 100 milioni quasi per acquistarlo dal Benfica nel 2022. Lucca, un anno più giovane, classe 2000, ha avuto un percorso diverso. Giovanissimo era andato all'Ajax, poi è tornato in Italia e all'Udinese ha ritrovato continuità e si è imposto in Serie A con la prima stagione in doppia cifra.