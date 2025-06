Nunez-Napoli a fuoco lento, Romano: "Non è un'operazione imminente"

vedi letture

Attraverso il proprio canale Youtube, il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato delle trattativa per Darwin Nunez tra il Napoli e il Liverpool: "Il Napoli sta lavorando sempre a fuoco lento. Come detto, non è un'operazione imminente, ma per Darwin Nunez c'è stato l'incontro ieri in Inghilterra e l'apertura totale da parte del giocatore, che a Napoli vuole andarci. Ha dato un gradimento importante al progetto di Antonio Conte”.

