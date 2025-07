Occhio Napoli, possono soffiarti Ndoye: c'è l'inserimento anche dell'Inter

Il Napoli è pronto ad accogliere Noa Lang e Sam Beukema, che saranno terzo e quarto colpo della campagna acquisti azzurra dopo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci. Il quinto rinforzo dovrebbe essere un altro esterno offensivo e il nome caldo resta quello di Dan Ndoye, anch'egli del Bologna come Beukema. Le ultime sulla trattativa arrivano dal Corriere del Mezzogiorno:

"Con il Bologna resta in piedi anche la trattativa per Ndoye: 4 milioni di ingaggio e anche sui diritti d’immagine. Ma qui resta una distanza con il club felsineo sulla somma da versare. La società rossoblu ne vorrebbe almeno 40, la società partenopea non si spinge oltre i 30-35. Ora sul giocatore c’è anche la concorrenza dell’Inter e questo potrebbe far lievitare di nuovo il prezzo e a quel punto il Napoli potrebbe anche ritirarsi dalla trattativa".