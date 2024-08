Osimhen-Al Ahli, Romano: "Oltre 65mln al Napoli, manca ancora l'accordo con l'attaccante"

L'Al Ahli punta ad acquistare Victor Osimhen dal Napoli. Il club saudita ha presentato una prima offerta al Napoli per l'attaccante nigeriano.

A riferire le ultime su X è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: "L'Al Ahli ha presentato un'offerta iniziale al Napoli per Victor Osimhen per un pacchetto di oltre 65 milioni di euro. Il Napoli è pronto a lasciarlo andare ma finora non c'è stato alcun accordo tra l'attaccante nigeriano e l'Al Ahli. L'accordo è ancora lontano dalla parte del giocatore, Osimhen prenderà in considerazione le opzioni, non è aperto al prestito".

🚨🟢 Al Ahli have submitted initial bid to Napoli for Victor Osimhen for package in excess of €65m.



Napoli are prepared to let him go but NO agreement between Nigerian striker and Al Ahli so far.



Deal still far on player side, Osimhen will consider options + not open to loan. pic.twitter.com/LGLlFdWZbu