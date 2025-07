Ultim'ora Osimhen, ballano 20mln tra Galatasaray e Napoli. Mediaset: in settimana il rilancio turco

Il futuro di Victor Osimhen è ancora incerto, ma nei prossimi giorni potrebbe sciogliersi il nodo della cessione dell'attaccante di proprietà del Napoli. Nelle ultime ore il nigeriano sembrerebbe aver raggiunto l'accordo con il Galatasaray, club con il quale ha disputato in prestito la stagione appena conclusa, lontana però l'intesa tra la società turca e il Napoli. Gli aggiornamenti sulla trattativa li riferisce su X, Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato Mediaset.

"Al momento accordo lontano tra Napoli e Galatasaray per Osimhen. Gli azzurri hanno detto no alla prima offerta da 55mln. Sotto i 75 non andrà. Soprattutto in questa prima fase. Osimhen ha già intesa con i turchi per un contratto che, tra parte fissa e ricchi bonus, sfiora i 20mln. Il Galatasaray potrebbe alzare l'offerta in settimana. L'obiettivo resta quello di chiudere la faccenda entro l'ultima settimana di luglio per avere il tempo di valutare altre alternative".