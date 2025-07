Osimhen, dalla Turchia: il Galatasaray ha organizzato un summit col Napoli per chiudere, i dettagli

Il Galatasaray prova ad accelerare per la trattativa con il Napoli per Victor Osimhen. Di seguito gli ultimi aggiornamenti riferiti dal sito turco Fanatik. I dirigenti del club turco hanno incontrato l'attaccante nigeriano nei giorni scorsi, informandolo che il tempo per decidere il proprio futuro sta per scadere. Il centravanti 26enne sta valutando con attenzione la proposta insieme alla famiglia e al suo agente. Osimhen ha già dato il via libera all’accordo economico offerto dal Galatasaray, che prevede un ingaggio da 16 milioni di euro a stagione. Ricevuto questo segnale positivo, il club di Istanbul è pronto a passare alla fase cruciale della trattativa: l’accordo con il Napoli.

La dirigenza del Galatasaray ha infatti fissato un incontro con il club partenopeo per discutere la cifra del trasferimento. L’offerta massima sarà di 60 milioni di euro, dilazionati in più anni, e non i 75 milioni previsti dalla clausola rescissoria valida per l’estero. Nonostante il divario economico, il Galatasaray è determinato a chiudere l’operazione e ha già coinvolto sponsor e investitori per sostenere il maxi investimento. Il club turco punta forte su Osimhen come grande colpo di mercato e simbolo della propria ambizione europea. Ora resta da capire se Aurelio De Laurentiis accetterà di abbassare le pretese economiche o se rimarrà fermo sulla clausola stabilita.