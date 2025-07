Osimhen-Galatasaray, dalla Turchia: domani sarà a Istanbul per visite e firma

vedi letture

Victor Osimhen è ormai vicinissimo al Galatasaray. L’affare tra il club turco e il Napoli è praticamente definito: si attendono soltanto le firme sui contratti e l’annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Il Galatasaray ha trovato l’accordo economico con il club azzurro sulla base di 75 milioni di euro complessivi, da versare in due tranche: 40 milioni subito e altri 35 nel corso del prossimo anno. Secondo quanto riportato dai colleghi turchi A Spor, i contratti sono già stati inviati al giocatore, che attualmente li sta facendo esaminare dai propri legali prima della firma definitiva.

La partenza per la Turchia è già in programma: Osimhen - si legge sempre sul portale turco - è atteso a Istanbul entro la serata di domani, pronto a iniziare una nuova avventura in una piazza caldissima come quella giallorossa. Si sta per chiudere una delle operazioni più importanti nella storia recente del club turco e la seconda cessione più remunerativa della società partenopea.