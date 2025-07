Osimhen-Galatasaray, Mediaset annuncia: "Oggi l'affare si può chiudere"

Ci vuole una certa cautela a dirlo visti gli sviluppi di ieri, ma quella di oggi dovrebbero essere finalmente la giornata decisiva del passaggio di Victor Osimhen al Galatasaray. Lo fa sapere Sportmediaset con tutti gli aggiornamenti sull'affare.

"Dopo il rischio rottura tra le parti, a causa della scadenza della clausola da 75 milioni di euro, e la successiva apertura del Napoli a trattare, alle stesse cifre ma con cinque rateizzazioni, ora si attendono le necessarie garanzie da parte dei turchi anche viste le precedenti difficoltà in merito alle cessioni di Pandev e Dzemaili (2014) che De Laurentiis ricorda bene.

Oggi il Gala è società più solida e ricca di allora ma 75 milioni non sono bruscolini, e il Napoli conta su questa cifra per rendere il mercato ancora più scoppiettante, dunque il ds Manna, che è rimasto sempre in contatto con gli omologhi turchi, attende le garanzie bancarie per dare via libera alla cessione del nigeriano.

Osimhen, che aspetta notizie, ha già da tempo accettato il triennale da 16 milioni all'anno offerto dal Gala, con opzione di rinnovo fino al 2029. Una scelta, quella dell'attaccante, che ha di certo un peso e che ha portato il Galatasaray a decidere di trattare ancora col Napoli: idue club, quindi, proseguono nelle riunioni per trovare una soluzione che possa fare felici tutte e tre le parti".