Osimhen-Juventus? Gazzetta: altro che 75mln, per i club italiani costa di più

Victor Osimhen si trova in una situazione complessa: il suo futuro è incerto, ma il suo valore è chiaro. C'è una clausola di 75 milioni di euro valida solo per le offerte estere, mentre in Italia il Napoli ha la possibilità di trattare liberamente con le squadre del nostro campionato, dove il prezzo potrebbe essere diverso, decisamente più alto (e questo è un messaggio alla Juventus). Dopo un prestito al Galatasaray, che vorrebbe trattenerlo a ogni costo, il nigeriano ha rifiutato offerte da club arabi - uno su tutti, l'Al Hilal, l'ha tentato con 40 milioni di euro d'ingaggio all'anno - per restare nella sua attuale posizione. Adesso, con la scadenza del prestito, il Napoli deve decidere come procedere. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Il club partenopeo ha diversi acquirenti interessati, ma per ora le proposte non si sono materializzate. L'Al-Hilal ha mostrato interesse, ma il suo trasferimento in Arabia non è mai avvenuto. Osimhen, che ha un costo di mercato elevato, aspetta di vedere cosa accadrà. Il Napoli ha già in mente di convocarlo per il raduno e permettergli di sottoporsi alle visite mediche, per poi portarlo anche a Dimaro, nel primo dei due ritiri estivi. Rimanere in questa situazione di "separati in casa" non sarebbe ideale per nessuno e la speranza è che un acquirente convinca Osimhen a ricominciare altrove, e magari subito.