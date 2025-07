Osimhen, la Juve si era spinta fino a 85mln con Giuntoli: la risposta di ADL

vedi letture

C'è un retroscena legato a Victor Osimhen che ha ormai scelto il Galatasaray e con i due club in trattativa per l'accordo definitivo. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, il Napoli, dal canto suo, aveva già rispedito al mittente un’offerta della Juve per Osimhen, ovviamente superiore alla clausola che è valida esclusivamente all’estero: 80 milioni più 5 di bonus firmata prima della fine del campionato dall’ex dt Giuntoli all’ad azzurro Chiavelli. La Juve è rimasta interessata e ha studiato un piano nell’ombra anche nelle settimane a seguire ma Osi, 26 anni, non ha valore in Italia secondo il club di Adl: 90, 100 milioni o chissà quanto. Niente da fare: si cede all’estero. E comunque al momento il problema l’ha risolto Victor, almeno a metà: ha scelto il Galatasaray.

Osimhen dunque sembra aver sciolto le riserve sul suo futuro. Ha rifiutato a giugno l'offerta monstre dell'Al-Hilal, 40 milioni all'anno per quattro stagioni, totale 160 netti. Il Galatasaray ci aveva già provato con un'offerta da 16 milioni a stagione ma Osi si era preso del tempo e se n'è andato in vacanza. Ha una clausola da 75 milioni ma valida solo per l'estero. Ora però il club turco è tornato alla carica sperando di poter chiuderlo e di convincerlo a suon di milioni ma anche e soprattutto restando in Europa e tornando a giocare in Champions League. Poi servirà l'accordo tra i club. Il Napoli non fa sconti e continua a volere il pagamento della clausola.