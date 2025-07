Osimhen reitegrato? Romano: "No, il Napoli ha necessità di venderlo per andare sul suo pupillo"

vedi letture

Nelle ultime settimane si sono fatte largo alcune voci legate a un possibile reintegro di Victor Osimhen in organico se non si dovesse trovare una soluzione per il futuro a stretto giro di posta. Ma a quest'ipotesi il Napoli non sta lavorando. A sostenerlo è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, che tramite il suo canale Youtube ha fatto il punto sul futuro del centravanti nigeriano, soffermandosi anche su questo tema:

"A me risulta che non ci sia assolutamente nulla sul reintegro di Osimhen in organico, il Napoli non ci sta lavorando. Il pallino degli azzurri per l'attacco rimane Darwin Nunez, per quanto si tratta di un'operazione non facile, costosa, lenta. E' chiaro che vendere Osimhen diventa necessario per andare su Nunez. Per questo dico che a me non risulta che il Napoli stia lavorando per reintegrare Osimhen".