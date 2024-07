Osimhen, Romano: "PSG in stand-by da lunedì, piace al Chelsea ma non pagherà clausola"

Victor Osimhen è sempre sul piede di partenza con Romelu Lukaku pronto a vestire l'azzurro al posto del nigeriano. Gli ultimi aggiornamenti sulla doppia trattativa colllegata, li riferisce Fabrizio Romano.

Il giornalista ed esperto di mercato internazionale scrive su X: "Victor Osimhen, stasera nemmeno in panchina per il Napoli perché il piano di entrambe le parti rimane chiaro. Osimhen vuole andare via, il Napoli vuole prendere Lukaku. Le trattative con il PSG sono in stand-by da lunedì, alle condizioni attuali. Al Chelsea piace Osimhen ma non pagherà la clausola".

🚨🇳🇬 Victor Osimhen, not even on the bench for Napoli tonight as plan of both parties remains clear.



Osimhen wants to leave, Napoli want to bring in Lukaku.



Talks with PSG are in stand-by since Monday at current conditions.



Chelsea like Osimhen but won’t pay the clause. pic.twitter.com/3I9jD5M7uK