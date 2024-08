Osimhen, sfuma anche l’ipotesi Arsenal? Arteta: “Piena fiducia nei nostri attaccanti”

Negli ultimi tempi l’ipotesi Arsenal è tornata in auge, ma Mikel Arteta ha chiarito la posizione del club sul mercato.

Ora che il Napoli ha praticamente definito l’arrivo di Romelu Lukaku, in casa Napoli c'è da sciogliere il rebus Victor Osimhen. L’attaccante continua a vivere da separato in casa in attesa di novità. Per il momento nessuno ha speso i 130 milioni necessari ad acquistare il calciatore.

Negli ultimi tempi l’ipotesi Arsenal è tornata in auge, ma Mikel Arteta ha chiarito la posizione del club sul mercato. L’allenatore dei Gunners ha dichiarato: “Nuovo numero 9? Non è una domanda che ci poniamo perché abbiamo dei grandi attaccanti. Abbiamo piena fiducia nei nostri giocatori. Vogliamo migliorare, ma proveremo con giocatori che sono già con noi".