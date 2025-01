Pellegrini-Napoli, retroscena da Roma: “C’è stato un contatto con Conte”

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto Enrico Camelio, giornalista di Radio Radio attento alle vicende della Roma: “La vittoria della Roma a Udine? Vincere dopo 10 mesi a Udine non è il massimo della vita, è il minimo sindacale. La Roma ha fatto fatica e continua a faticare contro le big. Per me, vincerà il Napoli nella prossima sfida.

Il Napoli è oggettivamente più forte. L’allenatore riesce a trasmettere una ferocia e una voglia di vincere che nessun altro riesce a trasmettere. Credo che il Napoli vincerà qui a Roma. Aggiungo, inoltre, che Antonio Conte ha dialogato con Lorenzo Pellegrini, considerando che va in scadenza nel 2026, ma per ora non c’è stato alcun accordo”.