Piace al Napoli e non solo, Tmw: l'Al Nasr apre al prestito di Duran, la situazione

vedi letture

L'Al Nassr non vuole più tenere Jhon Duran. Nelle ultime settimane alcuni comportamenti dell'attaccante, comprato durante lo scorso mercato di gennaio dall'Aston Villa per circa 80 milioni di euro, hanno infastidito particolarmente il club saudita, tanto da metterlo sul mercato. Non sarebbe nemmeno una questione di soldi, perché c'è apertura anche a un prestito con diritto di riscatto. Una situazione abbastanza paradossale perché il colombiano ha segnato otto gol nelle tredici partite giocate nel massimo campionato arabo, più quattro gol nella Champions League asiatica.

Così, oltre al Napoli, ci sono contatti con altri club del nostro campionato. Si tratta di Roma e Milan, anche se poi toccherà trovare la quadratura a livello di cifre, non solo da destinare all'Al Nassr ma anche allo stesso giocatore che ora percepisce 10 milioni di euro netti all'anno. Nessuno, a parte Dusan Vlahovic alla Juventus, li guadagna in Serie A, nemmeno Lautaro Martinez. Quindi servirebbe anche una partecipazione, da parte dell'Al Nassr, allo stipendio. Non sembra però un problema particolarmente pesante per gli arabi, intenzionati a cedere Duran quasi a ogni costo. Non è detto che anche qualche scintilla di troppo con Cristiano Ronaldo, nel corso dei mesi, non possa essere stata la causa scatenante di una epurazione che è abbastanza inaspettata.