Popovic, l'intermediario svela: "Parleremo presto col Napoli del futuro"

Il giocatore ha raccolto al Monza solo qualche minuto in Primavera. C'è grande curiosità attorno al suo futuro

TuttoNapoli.net

Bruno Di Napoli, intermediario diell'affare Popovic, giovanissimo girato al Monza in attesa di tesserarlo a Napoli da extracomunitario, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Per Popovic ho fatto l’intermediario per portarlo a Napoli. Si sta ambientando, viene da un periodo in cui è rimasto fermo per questioni di contratto". Il giocatore ha raccolto al Monza solo qualche minuto in Primavera. C'è grande curiosità attorno al suo futuro.