Priorità difensore, Conte ha tracciato l'identikit: ecco che profilo cerca il Napoli

Manca meno di un mese all'apertura della sessione invernale di calciomercato e il Napoli pare avere già le idee piuttosto chiare. C'è poco da fare, che però non vuol dire nulla: un colpo dovrebbe arrivare in difesa, dove le alternative non convincono. Lo scrive il Corriere dello Sport:

"Manna e Conte hanno già tracciato l'identikit. La priorità è chiara: giovani talenti o giocatori d’esperienza che accettino la sfida, consapevoli che il posto da titolare non sarà garantito subito e che, senza coppe, ci sarà solo il campionato per mettersi in mostra".