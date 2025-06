Punto sull'attacco, Tmw: "Osimhen vuole la Juventus! Tra Nunez e Lucca..."

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com ed esperto di mercato, nel suo editoriale per il portale ha parlato dell'attacco del Napoli e non solo: "In attacco si sta scaldando sempre di più la pista che porta a Nunez del Liverpool. È chiaro che il Napoli si aspetta di cedere Osimhen, che vorrebbe la Juventus. Al momento però su questo fronte non ci sono stati passi in avanti. Il futuro del nigeriano è ancora tutto da scoprire. Al momento ferma la trattativa per Lorenzo Lucca, che potrebbe riaprirsi in maniera concreta qualora ci fossero difficoltà ad arrivare a Nunez.

Infine il Napoli punta a concludere l’operazione Janlu Sanchez con il Siviglia. Ancora non c’è accordo ma il club spagnolo ha bisogno di cedere in fretta prima di domani per sistemare il bilancio e per questo potrebbe dare il via libera alla cessione proprio nelle prossime ore, magari abbassando la richiesta attuale di 20 milioni di euro".