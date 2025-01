Rafa Marin saluta Napoli e torna in Spagna: affare verso la conclusione

Pronta un’altra cessione per il Napoli. Con l’arrivo ormai imminente di Danilo, che si sta svincolando dalla Juventus e che andrà a ricoprire il ruolo di alternativa tra i difensori del Napoli, Rafa Marin è pronto a tornare in Spagna. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, il difensore Ex Real Madrid si trasferirà al Villarreal fino al termine della stagione, un’occasione per rilanciarsi dopo i mesi in panchina a Napoli con la voglia di tornare ad essere protagonista. L'affare si concluderà sulla base del prestito oneroso.