Rafa Marin-Villarreal, a giugno si può chiudere con una grande novità

vedi letture

Rafa Marin ha raccolto appena pochi minuti in campionato nel finale contro la Lazio. Per Conte non è ancora pronto per essere uno dei protagonisti del Napoli attuale e in futuro potrebbe già esserci l'addio.

A gennaio era fatta con il Villarreal, ma il mancato arrivo di Danilo lo ha bloccato. In estate, secondo Tuttosport, l'affare può concretizzarsi. Ma con una grande novità rispetto a gennaio: se in inverno Rafa Marin poteva partire in prestito secco, ora potrebbe essere ceduto a titolo definitivo per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Nel caso, per l'ex Real l'esperienza di Napoli sarà stata una semplice e intensa toccata e fuga.