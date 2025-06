Rafa Marin-Villarreal, dalla Spagna: nelle prossime ore può arrivare l'ufficialità, i dettagli

Rafa Marin è a un passo dal ritorno in Liga e al trasferimento al Villarreal. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’ufficialità dell’operazione con il Napoli potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Il difensore spagnolo classe 2002 si sposterà dal Napoli al club spagnolo con la formula del prestito oneroso da 1 milione di euro, accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

