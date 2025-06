Rafa Marin-Villarreal, è fatta! Dalla Spagna, AS: cifre e dettagli

Il Villarreal tra poche ore annuncerà Rafa Marín come nuovo giocatore, il secondo acquisto per Marcelino per la prossima stagione. Dopo diverse settimane di trattative, secondo AS, i due club hanno finalizzato l'accordo per il prestito del giocatore con opzione di acquisto.

Svelate le cifre: il Villarreal pagherà un milione per il prestito con diritto di riscatto per la prossima stagione pari a 15 milioni di euro. Rafa Marin è un'esplicita richiesta del tecnico. Lo spagnolo era stato a un passo dal Villarreal già a gennaio, saltò tutto quando sfumò il passaggio di Danilo al Napoli.