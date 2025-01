Rai - Chiesa non rientra nei piani per gennaio! Fazzini, il Napoli prova a soffiarlo alla Lazio

vedi letture

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha fatto un punto su varie trattative di mercato del Napoli

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha fatto un punto su varie trattative di mercato del Napoli nel corso del telegiornale sportivo dell'emittente di Stato.

Smentiti i rumors su Federico Chiesa: il giocatore del Liverpool piace ma non verrà fatto un tentativo a gennaio. Conferme invece su Jacopo Fazzini: il Napoli sta provando a soffiarlo alla Lazio. Queste le ultime riferite dall'esperto di mercato “Chiesa è apprezzato ma non rientra nei piani per gennaio. Intanto, la Fiorentina attende l’arrivo di Folorunsho, mentre il Napoli mira a Biraghi e proverà a soffiare Fazzini alla Lazio".