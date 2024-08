Rai - Lukaku-Napoli, tutte le cifre dell'affare. Annuncio slittato: il motivo e la data

A riferirlo ai microfoni della 'Domenica Sportiva' è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.

Il Napoli sborserà 30mln al Chelsea per l'acquisto di Romelu Lukaku. Pagamento in quattro rate con il 30% di rivendita in favore del club inglese. Contratto da tre anni per il belga con stipendio da 8mln lordi, 6 netti grazie al decreto crescita.

L'annuncio sarà dato tra martedì e mercoledì, è slittato per il solito problema dei diritti d'immagine ma è tutto ok. Difficilmente vedremo Lukaku in panchina contro il Parma. A riferirlo ai microfoni della 'Domenica Sportiva' è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.